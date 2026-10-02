Suudi Arabistan, Mekke Ortak Savunma Anlaşması acil toplantısına ev sahipliği yapacak

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, Suudi Arabistan'ın Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın acil toplantısına ev sahipliği yapacağını duyurdu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Muhammed Ishaq Dar, yaptığı açıklama ile 7 Ağustos'ta imzalanan Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nın acil toplantısının Suudi Arabistan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirileceğini bildirdi. Pakistanlı Bakan Dar, toplantının Husilerin Suudi Arabistan'a yönelik saldırılarına odaklanacağını söyledi.

Savunma anlaşması, 7 Ağustos'ta imzalanmıştı

Suudi Arabistan, Türkiye ve Pakistan, kolektif caydırıcılığı güçlendirmek ve savunma iş birliğini genişletmek amacıyla 7 Ağustos'ta Mekke Ortak Savunma Anlaşması'nı imzalamıştı. Anlaşma, üç ülkeden birine yapılan saldırının hepsine yapılmış saldırı olarak kabul edilmesini içeriyor.