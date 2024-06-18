Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze'deki saldırıların durdurulmasını ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasını istedi - Son Dakika
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Politika

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze'deki saldırıların durdurulmasını ve bağımsız Filistin devletinin tanınmasını istedi

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu. Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan devlet başkanları, üst düzey yetkililer, heyet başkanları, ülke temsilcileri için resepsiyon düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan resepsiyonda Prens Selman konuşma yaptı. Katılımcıların ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Selman, 'Mübarek Kurban Bayramı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize karşı işlenen menfur suçların devam ettiği bir döneme denk geldi. Bu saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası topluma Gazze halkının korunması için gereken tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz' dedi. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesiyle ilgili son kararlarına uyulmasını talep eden Selman, 'Krallık, uluslararası topluma 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasının sağlanması çağrısını yineliyor' ifadelerini kullandı.

18.06.2024 15:22
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Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze'deki saldırıların derhal durdurulması ve 1967 sınırlarında başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin devletinin tanınması çağrısında bulundu.

Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdulaziz Al Suud ve Veliaht Prens Muhammed bin Selman, hac ibadeti için kutsal topraklarda bulunan devlet başkanları, üst düzey yetkililer, heyet başkanları, ülke temsilcileri için resepsiyon düzenledi. Kuran-ı Kerim okunmasıyla başlayan resepsiyonda Prens Selman konuşma yaptı. Katılımcıların ve tüm Müslümanların Kurban Bayramı'nı kutlayan Selman, "Mübarek Kurban Bayramı, Gazze Şeridi'ndeki kardeşlerimize karşı işlenen menfur suçların devam ettiği bir döneme denk geldi. Bu saldırıların derhal durdurulması ve uluslararası topluma Gazze halkının korunması için gereken tüm önlemleri alması çağrısında bulunuyoruz" dedi.

Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin Gazze Şeridi'nde derhal ateşkes ilan edilmesiyle ilgili son kararlarına uyulmasını talep eden Selman, "Krallık, uluslararası topluma 1967 sınırları içinde başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız Filistin Devleti'ni tanıma ve kardeş Filistin halkının meşru haklarını elde etmesi, kapsamlı, adil ve kalıcı bir barışa ulaşmasının sağlanması çağrısını yineliyor" ifadelerini kullandı. - MEKKE

Kaynak: İHA

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