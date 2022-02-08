Üye Girişi
Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika

Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

08.02.2022 11:23
Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

Talas Belediye Meclisi 2022 yılının ikinci toplantısında gündeminde bulunan 12 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediye Meclisi 2022 yılının ikinci toplantısında gündeminde bulunan 12 maddeyi karara bağladı.

Talas Belediyesi Meclis Başkanvekili Ragıp Dost başkanlığında belediye meclis salonunda gerçekleşen toplantıda İmar ve Bayındırlık Komisyon raporlarının yanı sıra taşınmaz satışı, tahsis, fen işlerinde kullanılan araçların tamir, bakım ve onarımı ile ilgili maddeler görüşüldü. Toplantıda ayrıca, 2022 yılında yapılacak çeşitli spor müsabakalarında yarışacak sporcu ve kulüplere yapılacak yardımlar da karara bağlandı. Gündemde yer alan Kiçiköy Mahallesi'ndeki Küçük Sanayi Sitesi'nde hazineye ait taşınmazın satın alınması maddesi de görüşüldü. Oylama neticesinde parselin satın alınarak esnafın hizmetine sunulması kararlaştırıldı.

TALAS BELEDİYESİ SOSYAL DONATILARI YAPACAK

Bir başka gündem maddesinde yer alan Talas'taki okul, cami vb. sosyal donatıların yapım, bakım ve onarımının Talas Belediyesi tarafından yapılması da kabul edildi. Son olarak da Talas Mahallesi 1926 ada 1 ve 3 numaralı parselde bulunan Talas Belediyesine ait iki taşınmazın cami yapılmak üzere Diyanet İşleri Başkanlığı'na tahsisi maddesi karara bağlandı. - KAYSERİ

Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı

YORUMLAR
500

Talas Belediyesi, DOST Partisi, Talas, imar, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika


Son Dakika Haberleri
11:24 Pazar tezgahlarında fiyatlar artık gram üzerinden satılıyor
11:21 Şahan Gökbakar'dan bugün grevde olan hekimlere destek!
11:19 Hükümlü uzağa kaçmamış! Evinin havalandırma boşluğunda yakalandı
11:19 Ekrem İmamoğlu, yaz saati uygulamasını elektrik faturaları üzerinden eleştirdi
11:14 A Milli Takım'da Stefan Kuntz'tan iki isme davet geldi!
11:08 Ece Erken'in kendisine dava açmasına sinirlenen Seyhan Soylu, canlı yayında hırladı: Pirana gibiyim, canavar gibiyim!
11:07 Meme kanseriyle savaşan Fulden Uras, ameliyat oldu
11:04 Kızıyla oynayan baba kafasını havaya kaldırınca bilinmeyen cisimle karşılaştı! Gördüklerine inanamadı
11:00 8 Ocak 2022 Salı günü yükselişe geçen dolar 13,65'ten işlem görüyor
11:00 Dünya yıldızı çocuğunun gözü önünde kedisini tekmeledi, o anları gülerek paylaştı
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.02.2022 11:29:25. #1.12#
SON DAKİKA: Talas'ta Şubat Ayı Meclis Toplantısı - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement