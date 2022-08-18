Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye'ye heyet gönderecek - Son Dakika
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Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye'ye heyet gönderecek

18.08.2022 01:07
Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye'ye heyet gönderecek

Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Afganistan, Türkiye'deki Afgan mülteciler için harekete geçti. Taliban, Afganistan Göç ve Mülteciler Bakanlığı'ndan bir heyetin Afgan mültecilerin durumunu araştırmak için gelecek hafta Türkiye'ye gideceğini açıkladı. Afganistan Göç ve Mülteciler Bakan Yardımcısı Mohammad Arsala yaptığı açıklamada, Afgan mültecilerin durumu ve Afganistan'a dönüşleri konusunda Türk makamlarıyla yaptıkları görüşmelerde bir sonuca varmadıklarını ifade ederek, bu konuda henüz bir anlaşmanın olmadığını aktardı.

Arsala, Türkiye'den taleplerinin, mültecilere tanınan uluslararası haklar ve insan hakları temelinde Türkiye'deki Afgan mültecilere kolaylık sağlanması olduğunu belirterek, gelecek hafta içerisinde Afgan mültecilerin durumunu ve sorunlarını araştırmak için Türkiye'ye gideceğini açıkladı.

Mültecilerin dönüşü, yaşadıkları sorunlar ve onlara yardım konusunda her konuda detaylı görüşmeler yapılacağını aktaran Arsala, tüm sorunların dikkate alınacağını ifade etti.

Taliban, Afgan göçmenlerin zorla sınır dışı edilmesini önlemek için başta İran ve Pakistan olmak üzere komşu ülkelere heyetler gönderdi. Türkiye'deki Afgan Mültecileri Destekleme Derneği'nin istatistiklerine göre, Türkiye son 7 ay içinde yaklaşık 40 bin Afgan mülteciyi sınır dışı etti. - KABİL

YORUMLAR
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Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor Taliban yönetimi, Türkiye'de bulunan Afgan mülteciler için heyet gönderiyor Yılbaşından bu yana 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi Yılbaşından bu yana 69 bin 692 kaçak göçmen sınır dışı edildi
Kaynak: İHA

Afganistan, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Taliban, Afgan mültecilerin durumunu görüşmek üzere Türkiye'ye heyet gönderecek - Son Dakika

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