Tarihi Kentler Birliği Olağan 1. Meclis Toplantısı ve "Milli Mücadele Rotası Kongresi" Konya'da gerçekleştirildi.
Akşehir Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, Söke Belediyesi adına Meclis Üyesi Nusret Berk Yeltekin yer aldı. Nusret Berk Yeltekin, Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan'ı vekaleten temsil ederken; asil üyesi olduğu Tarihi Kentler Birliği'nin encümen seçimlerinde de oy kullandı.
"Başkan Arıkan'a komisyonda görev"
Toplantıda Söke Belediye Başkanı Dr. Mustafa İberya Arıkan, Tarihi Kentler Birliği Kültürel Miras Alanı Yönetim Komisyonu'na seçildi. Başkan Arıkan, kentlerin tarihi ve kültürel mirasının korunması açısından önem taşıyan komisyonda görev yapacak. - AYDIN
Son Dakika › Politika › Tarihi Kentler Birliği Toplantısı ve Kongresi Konya'da Yapıldı - Son Dakika
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