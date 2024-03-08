Tarım Bakanı'ndan Vali ve gazeteciye kadınlar günü hediyesi - Son Dakika
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Politika

Tarım Bakanı'ndan Vali ve gazeteciye kadınlar günü hediyesi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın'da kadın vali ve gazeteciye çiçek vererek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

08.03.2024 19:21  Güncelleme: 19:24
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Tarım Bakanı'ndan Vali ve gazeteciye kadınlar günü hediyesi

BARTIN - Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı Bartın'da kadın vali ve gazeteciye çiçek vererek, 8 Mart Dünya kadınlar Günü'nü kutladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Bartın Valisi Nurtaç Arslan'ı makamında ziyaret ettt. Vali Nurtaç Arslan, kurum müdürleri tarafından kapıda karşılanan Bakan Yumaklı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutlayarak Vali Nurtaç Arslan'a çiçek verdi. Valilikteki ziyaretin ardından Bartın Belediyesi'ne geçen Bakan Kirişçi burada ise Belediye Başkanı Hüseyin Fahri Fırıncıoğlu tarafından karşılandı. Bakan Yumaklı, kendisine verilen çiçeği programı takip eden Pusula Gazetesi Yazı işleri Müdürü Nilay Meryem Çömlekçi'ye hediye ederek, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı.

Kaynak: İHA

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