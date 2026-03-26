Tarım Kanununda Değişiklik Teklifi Görüşülüyor

Üye Girişi
Son Dakika Logo

26.03.2026 12:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

TBMM'de tarım politikalarını güncellemeyi amaçlayan kanun teklifi görüşmeleri başladı.

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Kirişci, teklifin belirli alanı değil, tarımın üretim, denetim ve planlama süreçlerinin tamamını kapsayan geniş bir çerçeve sunduğunu belirterek, "Teklifin, bir anlamda tarım politikalarının güncellenmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilmesi amacını taşıdığı anlaşılmaktadır." dedi.

Daha sonra söz alan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, teklifin, karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Teklifte, Çeltik Kanunu'ndaki değişikliklerle Atatürk Orman Çiftliğine yönelik düzenlemelerin de yer aldığını anlatan Korkmaz, alkollü içkilere yönelik hükümlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Alkollü içkilerin doğrudan ya da dolaylı yollarla tanıtımının önüne geçiliyor. Marka çağrışımları üzerinden yapılan dolaylı reklamlar da kapsama alınıyor. Sahada karşılaşılan denetim süreçleriyle ilgili düzenlemeler getiriliyor." diye konuştu.

Teklifle, veteriner hekimlerin disiplin hükümlerinin yeniden düzenleneceğini kaydeden Korkmaz, orman kadastrosu ile tapu kadastrosu arasındaki çekişmelerden kaynaklı sorunların çözüleceğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda da adımlar atılacağına dikkati çeken Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karbon yutak ormanları düzenlemesiyle sera gazı tutum kapasitesini artıracak yeni model getiriliyor. Bu, sahasında bir ilk olarak önem arz ediyor. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu karbon kredilerini kendi kaynaklarımızdan karşılayacak altyapının inşası gerekiyor. Şeker pancarında sözleşmesiz üretimin önüne geçiliyor, üretimin kayıt altına alınması ve denetimin sağlanması amaçlanıyor. Topraklarımızın spekülasyon konusu haline gelmesine izin vermiyoruz. Tarımda toprağı korumak zorundayız. Kooperatifler aracılığıyla hobi bahçelerinin parsellenip daha sonra amacı dışına taşınması engellenerek, tarımsal üretim kooperatifleri dışında kooperatiflerin tarımsal alan edinmelerinin önüne geçiliyor."

Korkmaz'ın açıklamalarının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.

Kaynak: AA

Politika, Çeltik, Ormana, Tarım, Çevre, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
12:08
MSB: Irak’taki Türk askeri tahliye edildi
12:05
İntihar eden fenomen Kübra Karaarslan kimdir Babası İstanbul’un göbeğindeki camide imam
11:58
Lucescu, Türkiye maçı öncesi 4 futbolcuyu kadrodan çıkardı
11:27
Görüntüdeki detaya dikkat: Kubilay Kaan Kundakçı cinayetinde herkes aynı soruyu soruyor
11:25
İsrail: Hürmüz Boğazı’nın kapatılmasından sorumlu komutan öldürüldü
10:52
Bakan Uraloğlu’ndan Türk tankerindeki patlamayla ilgili açıklama: İnsansız deniz aracıyla vuruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.03.2026 12:51:20. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.