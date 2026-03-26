Tarım Kanununda Değişiklik Teklifi Görüşülüyor

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda, Toprak Koruma ve Arazi Kullanımı Kanunu ile Çeltik Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmelerine başlandı.

Komisyon, AK Parti Kahramanmaraş Milletvekili Vahit Kirişci başkanlığında toplandı.

Toplantının açılışında konuşan Kirişci, teklifin belirli alanı değil, tarımın üretim, denetim ve planlama süreçlerinin tamamını kapsayan geniş bir çerçeve sunduğunu belirterek, "Teklifin, bir anlamda tarım politikalarının güncellenmesi ve ihtiyaçlara göre yeniden şekillendirilmesi amacını taşıdığı anlaşılmaktadır." dedi.

Daha sonra söz alan teklifin ilk imza sahibi AK Parti Burdur Milletvekili Adem Korkmaz, teklifin, karşılaşılan sorunlara çözümler üretmek amacıyla hazırlandığını söyledi.

Teklifte, Çeltik Kanunu'ndaki değişikliklerle Atatürk Orman Çiftliğine yönelik düzenlemelerin de yer aldığını anlatan Korkmaz, alkollü içkilere yönelik hükümlerin de bulunduğunu dile getirdi.

Gençlerin zararlı alışkanlıklardan korunması gerektiğini vurgulayan Korkmaz, "Alkollü içkilerin doğrudan ya da dolaylı yollarla tanıtımının önüne geçiliyor. Marka çağrışımları üzerinden yapılan dolaylı reklamlar da kapsama alınıyor. Sahada karşılaşılan denetim süreçleriyle ilgili düzenlemeler getiriliyor." diye konuştu.

Teklifle, veteriner hekimlerin disiplin hükümlerinin yeniden düzenleneceğini kaydeden Korkmaz, orman kadastrosu ile tapu kadastrosu arasındaki çekişmelerden kaynaklı sorunların çözüleceğini belirtti.

İklim değişikliğiyle mücadele konusunda da adımlar atılacağına dikkati çeken Korkmaz, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Karbon yutak ormanları düzenlemesiyle sera gazı tutum kapasitesini artıracak yeni model getiriliyor. Bu, sahasında bir ilk olarak önem arz ediyor. Sanayimizin ihtiyaç duyduğu karbon kredilerini kendi kaynaklarımızdan karşılayacak altyapının inşası gerekiyor. Şeker pancarında sözleşmesiz üretimin önüne geçiliyor, üretimin kayıt altına alınması ve denetimin sağlanması amaçlanıyor. Topraklarımızın spekülasyon konusu haline gelmesine izin vermiyoruz. Tarımda toprağı korumak zorundayız. Kooperatifler aracılığıyla hobi bahçelerinin parsellenip daha sonra amacı dışına taşınması engellenerek, tarımsal üretim kooperatifleri dışında kooperatiflerin tarımsal alan edinmelerinin önüne geçiliyor."

Korkmaz'ın açıklamalarının ardından teklifin tümü üzerindeki görüşmelere geçildi.