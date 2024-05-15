Tarım ve Orman Bakanı: Çay fiyatları maliyetlere göre belirlendi - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Çay fiyatları maliyetlere göre belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, çay alım ücretlerine gelen tepkilere yanıt vererek, çay fiyatlarının maliyetlere göre belirlendiğini ve beklentilerin siyasi bir konu olduğunu söyledi. Yumaklı, açıklanan fiyatların makul olduğunu ve düzenleme yapılmayacağını belirtti.

15.05.2024 12:32
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 19 TL olarak açıklanan çay alım ücretlerine gelen tepkilere ilişkin, "Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Açıkçası beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi bir şey olarak görüyorum" dedi.

Bakan Yumaklı, AK Parti Grup Toplantısı öncesi basın mensuplarının sorularını cevapladı. Bir gazetecinin çay üreticileri tarafından çay alım fiyatlarına tepki gösterildiğini belirtmesi üzerine Yumaklı, "Çay fiyatları maliyetlere bakılarak yapılmıştır. Açıkçası beklentileri yüksek tutmayı tamamen siyasi bir şey olarak görüyorum. Şu an için bizim açıkladığımız fiyatla ÇAYKUR'un müdahale ya da alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir şey yok. Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış ve çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok ama geçen yıllarda da bu beklentiler çok çok daha yükseklere çekilmişti" açıklamasında bulundu.

Bakan Yumaklı, açıklanan çay alım fiyatları hakkında yeniden düzenleme olmayacağını da kaydetti. - ANKARA

Kaynak: İHA

Tarım, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tarım ve Orman Bakanı: Çay fiyatları maliyetlere göre belirlendi - Son Dakika

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