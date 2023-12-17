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Tarım ve Orman Bakanı: Darbedilen veteriner sağlık teknikerinin takipçisi olacağız - Son Dakika
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Tarım ve Orman Bakanı: Darbedilen veteriner sağlık teknikerinin takipçisi olacağız

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikerinin darbedilmesine ilişkin açıklama yaptı. Yumaklı, saldırının takipçisi olacaklarını belirtti.

Tarım ve Orman Bakanı: Darbedilen veteriner sağlık teknikerinin takipçisi olacağız
17.12.2023 - 14:50,
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikerinin darbedilmesine ilişkin, "Kardeşimize yapılan çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

Van'ın Erciş ilçesinde hayvan sayımına giden veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı, besici ile aile yakınları tarafından darbedildi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, olayla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı. Yumaklı, "Van'ın Erciş İlçesinde görevi esnasında darp edilen Bakanlığımız personeli veteriner sağlık teknikeri Recep Akıncı'ya geçmiş olsun. Zorlu kış şartlarına rağmen mesai mefhumu gözetmeksizin görevini ifa eden kardeşimize yapılan çirkin saldırının takipçisi olacağız" dedi.

Kaynak: DHA
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Recep Akıncı, Van, Son Dakika

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