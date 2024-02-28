Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı: "Belediyecilik AK Parti'nin konusudur"

KASTAMONU - Kastamonu'nun Seydiler ilçesinde AK Parti seçim ofisinin açılış törenine katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, "Hep söyledik, AK Parti'nin bir neferi olarak belediyecilik AK Parti'nin konusudur diyebilirim. Bu hep böyle olmuştur. Bugün örneklerine baktığımız zaman da böyledir" dedi.

Tarım ve Orman Bakanlı İbrahim Yumaklı bir dizi programa katılmak için Kastamonu'yu ziyaret etti. Bakan Yumaklı'nın ilk durağı Seydiler ilçesi oldu. Seydiler ilçesinde AK Parti'nin seçim ofisinin açılışına katılan Bakan Yumaklı, daha sonra vatandaşlarla bir araya geldi.

"Belediyecilik AK Parti'nin konusudur"

Partisinin seçim ofisi açılışında konuşan Bakan Yumaklı, "Yerel seçimler içinde bulunduğumuz mekanın, ilçenin, ilin yaşamlarına dair ne vadettiğiniz konusunda önemli bir seçim. İnsanlara daha fazla dokunursunuz. İçinizden birisi orada seçilir. Netice itibari ile o süreç içerisinde bulunduğunuz yer hem de sizin hayat şartlarınız daha iyi olsun istersiniz. Hep söyledik, AK Parti'nin bir neferi olarak belediyecilik AK Parti'nin konusudur diyebilirim. Bu hep böyle olmuştur. Bugün örneklerine baktığımız zaman da böyledir. Hem Seydiler hem Kastamonu'nun bütün ilçeleri hem de Kastamonu'nun merkezinde AK Parti'nin belediyeciliği ile bundan sonraki 5 yıl içerisinde insanlarımızın daha iyi ortamlarda yaşamasını, onların işinden aşına kadar düşünen bir yerel yönetimin seçilmesi için uğraşıyor olacağız" dedi.

"31 Mart'ta bizim yarışımız bitmeyecek"

31 Mart'tan sonra yük ve sorumluluklarının devam edeceğini belirten Yumaklı, "Bu yolda gayret gösteren kim varsa bu duvara tuğla kurmak için çaba gösteriyor. Vekillerimiz zaten Kastamonu için çırpınıyorlar. Bundan sonra da devam edecek. Bizim bir farkımız daha var. 31 Mart'ta bizim yarışımız bitmeyecek, ondan sonra da bu yükümüz ve sorumluluğumuz katlanarak devam edecek" diye konuştu.