Tarım ve Orman Bakanı Kastamonu\'da oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kastamonu'da oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret ederek, istek ve taleplerini dinledi.

Kastamonu'nun Tosya ilçesinde "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" çerçevesinde düzenlenen çeltik tohumu temini programına katılan Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, buradaki etkinliğin ardından oda ve sivil toplum kuruluşlarını ziyaret etti. Kastamonu'da ilk olarak Pancar Ekicileri Kooperatifini ziyaret eden Bakan Yumaklı, ardından sırasıyla Kastamonu Ticaret Borsası, Kastamonu Köy Kalkınma ve Diğer Tarımsal Amaçlı Kooperatifler Birliği (Köy-Koop), Kastamonu Ticaret ve Sanayi Odası ve Kastamonu Ziraat Odasını ziyaret etti. Ziyaretlerde Bakan Yumaklı, oda ve sivil toplum kuruluşlarının başkan ve yönetim kurulu üyeleriyle görüşerek, istek ve taleplerini dinledi. - KASTAMONU