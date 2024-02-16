Tarım ve Orman Bakanı Samsun programına valilik ziyareti ile başladı

Politika

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Samsun programına valilik ziyareti ile başladı.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi program ve toplantılara katılmak üzere Samsun'a geldi. Bakan Yumaklı, Samsun programı kapsamında ilk olarak valiliği ziyarete etti. Samsun Valiliği'ne gelişinde Vali Orhan Tavlı, AK Parti Samsun Milletvekilleri Mehmet Muş, Ersan Aksu, Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve diğer protokol üyeleri tarafından karşılanan Bakan Yumaklı, burada valilik anı defterini imzaladı.

Valilik ziyaretinden sonra Bakan Yumaklı; Mert Irmağı Islah Projesi temel atma töreni, AK Parti İl Başkanlığı ve Samsun Büyükşehir Belediyesi ziyaretleri, sektör paydaşları ile toplantı ve MHP İl Başkanlığı ziyaretinde bulunacak. - SAMSUN