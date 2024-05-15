Tarım ve Orman Bakanı: Yaş çay alım fiyatı maliyetlere göre belirlendi - Son Dakika
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Politika

Tarım ve Orman Bakanı: Yaş çay alım fiyatı maliyetlere göre belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı: Yaş çay alım fiyatı maliyetlere göre belirlendi

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatının maliyetlere göre belirlendiğini söyledi. Yumaklı, ÇAYKUR'un alım fiyatının maliyetlerle uyumlu olduğunu ve makul bir fiyat olduğunu belirtti. Geçmiş yıllarda beklentilerin daha yüksek olduğunu ancak bu yılın fiyatının doğru olduğunu düşündüğünü ifade etti.

15.05.2024 12:19
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Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, yaş çay alım fiyatına ilişkin, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var." dedi.

Yumaklı, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı öncesi gazetecilerin sorularını yanıtladı. 2024 yılı için açıklanan yaş çay alım fiyatına dair üreticilerin tepkilerinin sorulması üzerine Yumaklı, 2024 yılı yaş çay alım fiyatının maliyetlere bakılarak yapıldığını söyledi.

ÇAYKUR'un alım fiyatıyla maliyetlerin arasında anormal bir durumun olmadığını vurgulayan Yumaklı, "Maliyetlere göre hazırlanmış, açıklanmış, çalışılmış makul bir alım fiyatı var. Her sene olduğu gibi maliyetlere bakılır, onun üzerine makul gelir ya da kar konulur buna göre fiyat açıklanır. Geçen yıllardan hiçbir farkı yok. Ama geçen yıllarda da hatırlıyorsanız bu beklentiler çoktu, çok daha yükseklere çekilmişti. Doğru olduğunu düşünmüyorum açıkçası." diye konuştu.

Kaynak: AA

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