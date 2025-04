Tarımda Yeni Hedefler

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ankara Ulucanlar Kültür Merkezi'nde Tarımsal Strateji ve Politika Geliştirme Merkezi'nin (TARPOL) düzenlediği 'Türkiye Yüzyılı'nda Şehir ve Tarım Paneli'nde konuştu. Bakan Yumaklı, "Bizi dünya gıda sektörünün en önemli aktörlerinden biri haline getiren tarım ve hayvancılıkta; girdi fiyatlarını düşüren, üretici gelirini artıran, tüketici erişimini kolaylaştıran bir sistemi hayata geçireceğiz. İşte bizim hedefimiz bu. Bunu yapabilmek için her türlü unsuru, her türlü politikayı, her türlü uygulamayı hayata geçireceğiz" ifadelerini kullandı.

'HİBE VE DESTEKLERE DEVAM EDİYORUZ'

Birçok tarımsal projeye destek verdiklerini kaydeden Yumaklı, son 23 yılda 96 bin projeye 126 milyar liralık hibe desteği verildiğini belirterek, "İçerisinde Uzman Eller, Genç Çiftçi, Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi, IPARD gibi projeler var. Gençlerin ve kadınların üretimin içerisinde kalmaları ve mevcuttaki üretimlerini geliştirmeleri için onların mutlaka ama mutlaka bir pozitif ayrımcılığa tabi tutulması gerektiğinden hareketle, onlara daha da geliştirici hibe ve desteklere devam ediyoruz" diye konuştu.

Bakan Yumaklı, su konusunun ve iklim değişikliğinin takipçisi olduklarını vurguladı. Su konusuna çok önem verdiklerini belirten Yumaklı, "Özellikle su ve sulama yatırımlarına son 25 yılda yapılan yatırım tutarı 3,3 trilyon lira, 10 binin üzerinde tesis var" dedi.

Haber-Kamera: Ayşenur DEMİRTAŞ GÜL-Muhammet BAYRAM/ANKARA,