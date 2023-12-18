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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor - Son Dakika
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Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek ve çözümler sunmak amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor. Başkan Bozdoğan, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte 13 mahalle ziyareti gerçekleştirerek devam eden projeleri ve planlanan çalışmaları halkla paylaştı.

Tarsus Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, mahalle ziyaretlerine devam ediyor
18.12.2023 - 10:56,
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Mersin'in Tarsus ilçe Belediye Başkanı Haluk Bozdoğan, halkın sorunlarını yerinde tespit etmek, hızlı çözümler sunabilmek, devam eden ve planlanan projeleri anlatmak amacıyla mahalle ziyaretlerini sürdürüyor.

Başkan Bozdoğan, halkın karşılaştığı sorunlara çözüm getirmek ve planlanan projeleri aktarmak amacıyla, başkan yardımcıları ve teknik ekibiyle birlikte 13 mahalle ziyareti gerçekleştirdi. Gezilen mahallerde devam eden projelerin yanı sıra planlanan çalışmalar da detaylı bir şekilde paylaşıldı, katılımcı bir yönetim anlayışı gerçekleştirildi. Ziyaretlerde konuşan Başkan Bozdoğan, "Halkımızın sorunlarına çözüm sağlamak için mesai kavramına takılmadan gece gündüz yaz, kış demeden, durmadan çalışıyoruz. Bu çerçevede mahalle ziyaretlerimizi gerçekleştiriyoruz. Halkımızın refahı ve ihtiyaçlarının çözümü için adeta fırsat kolluyoruz. Bu vesileyle 13 köyümüze gidip halkımızın yanında olarak değerlendirdik. Belediyenin parası sizin paranız, halka eşit dağıtmak da benim görevim. Her zaman halkımızın yanında olmaya devam edeceğiz" dedi. - MERSİN

Kaynak: İHA
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