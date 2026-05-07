Başkan Boltaç: "Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"
07.05.2026 22:37  Güncelleme: 22:38
Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısında öğrenci yurdunun yapılması, Avrupa Birliği projesi ve yeni araç alımları değerlendirildi. Başkan Ali Boltaç, vatandaşların sağlığını ilgilendiren konularda denetimlerin kararlılıkla süreceğini vurguladı.

Tarsus Belediyesi Mayıs Ayı Meclis Toplantısının 2. birleşiminde öğrenci yurdu, Avrupa Birliği projesi ve yeni araç alımları görüşülürken, Başkan Ali Boltaç, "Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermeden denetimlerimizi sürdüreceğiz" dedi.

Tarsus Belediye Meclisi Mayıs Ayı Olağan Toplantısının 2. Birleşimi, Belediye Başkanı Ali Boltaç başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis toplantısında kent gündemine ilişkin çeşitli başlıklar değerlendirilirken, alınan kararlar ilgili komisyonlara sevk edildi ve oy birliğiyle kabul edilen maddeler meclisten geçti.

Mecliste görüşülen gündem maddelerinden biri, Kaleburcu Mahallesi'nde öğrenci yurdu yapılması amacıyla taşınmaz tahsisi konusu oldu. Mülkiyetinin bir kısmı Tarsus Üniversitesine, bir kısmı ise Tarsus Belediyesine ait olan alanın Gençlik ve Spor Bakanlığına tahsisi değerlendirilirken, konunun hukuki ve teknik yönleriyle incelenmesi amacıyla ilgili komisyonlara sevk edilmesine karar verildi.

Başkan Boltaç, konuya ilişkin yaptığı değerlendirmede, öğrenci yurdu yapılmasına karşı olmadıklarını belirterek sürecin kamu yararı gözetilerek yürütülmesi gerektiğini ifade etti. Boltaç, "Benim bu konudaki tavrım yurda karşı olmak değil. Bu süreçte kurumlarla diyalog içerisinde hareket ediyoruz. Ancak burası belediyemizin mülkü. Verilecekse de yurt yapılması şartıyla değerlendirilmesi gerektiğini düşünüyorum" dedi.

Avrupa Birliği projesi kapsamında teknik heyet görevlendirilecek

Mecliste, Avrupa Birliği İklim Değişikliği Hibe Programı kapsamında Polonya'ya teknik heyet görevlendirilmesi konusu görüşüldü. Yapılan değerlendirmelerin ardından 5 kişilik teknik heyetin belirlenmesi konusunda Başkan Boltaç'a yetki verilmesi oy birliğiyle kabul edildi. Boltaç, "Teknik bilgi akışını yerinde inceleyip ilgili çalışmaları hızlı bir şekilde başlatmak istiyoruz. Sürecin tüm masrafları da proje kapsamında karşılanıyor" dedi.

Belediye envanterine yeni araçlar kazandırılacak

Toplantıda, veteriner ve temizlik hizmetlerinde kullanılmak üzere 3 panelvan ile 3 sıkıştırmalı çöp kamyonunun belediye envanterine kazandırılması konusu görüşüldü. Araçların satın alınabilmesi için gerekli işlemlerin yürütülmesi oy birliğiyle kabul edildi.

"Denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz"

Toplantıda Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimler ve uygulanan idari işlemlerle ilgili değerlendirmelerde bulunan Başkan Boltaç, "Ben bu memlekette yaşayan her bir vatandaşımın sağlığından sorumluyum. Bu kentte yaşayan her çocuk bizim evladımız. Vatandaşlarımızın sağlığını ilgilendiren hiçbir konuda taviz vermeden denetimlerimizi kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz" sözleriyle Tarsus Belediyesinin yaklaşımını ortaya koydu.

Mecliste söz alan farklı siyasi partilerden üyeler de zabıta ekiplerine destek verirken, halk sağlığının korunmasının Tarsus'un geleceği açısından siyaset üstü bir sorumluluk olduğu görüşü öne çıktı. - MERSİN

Kaynak: İHA

Yerel Yönetim, Belediye, Politika, Çevre, Son Dakika

