Tartışma yaratan anket: 137 takipçisi olan parti yüzde 9,8 olarak açıklandı

12.02.2026 10:02
ORC'nin yayınladığı ''Partilerin oy potansiyelleri'' anketi tartışma yarattı. X üzerinde 137 takipçisi olan Yerli ve Milli Parti'nin oy potansiyeli yüzde 9,8 olarak açıklandı. Ankete göre; Yerli ve Milli Parti, Yeniden Refah ve Saadet Partisi'nin üzerinde...

ORC Araştırma'nın 4-6 Şubat 2026 tarihleri arasında gerçekleştirdiği "Siyasi Partilerin Genel Seçim Oy Potansiyelleri" anketi kamuoyunda tartışma başlattı. Ankette X platformunda 137 takipçisi bulunan Yerli ve Milli Parti'nin oy potansiyeli yüzde 9,8 olarak ölçüldü.

BİRİNCİ SIRADA AK PARTİ VAR

ORC'nin 26 ilde 2 bin 800 katılımcıyla yaptığı araştırmada AK Parti yüzde 44,1 ile ilk sırada yer aldı. CHP'nin oy potansiyeli yüzde 38,9 olarak açıklandı. MHP yüzde 22,7, İYİ Parti yüzde 15,2, DEM Parti yüzde 14,5 ve Zafer Partisi yüzde 12,0 oranında göründü.

YERLİ VE MİLLİ PARTİ DETAYI DİKKAT ÇEKTİ

Araştırmada dikkat çeken başlıklardan biri ise Yerli ve Milli Parti oldu. Ankete göre parti yüzde 9,8 oy potansiyeline ulaştı. Aynı çalışmada Yeniden Refah Partisi'nin oy potansiyeli yüzde 9,6, Saadet Partisi'nin ise yüzde 7,4 olarak paylaşıldı. Böylece Yerli ve Milli Parti, iki partinin de üzerinde konumlandı.

X HESABINDA 137 TAKİPÇİSİ VAR

Partinin resmi X hesabında yalnızca 137 takipçi bulunması ise sosyal medyada soru işaretlerine neden oldu. Anket sonuçları kısa sürede farklı siyasi görüşlerden kullanıcıların yorumlarıyla gündem oldu. ORC'nin açıkladığı veriler, özellikle küçük ve yeni partilere ilişkin ölçüm yöntemleri ve oy potansiyeli kavramı üzerinden tartışılmaya devam ediyor.

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • ayşe onat ayşe onat:
    öyle bir parti mi varmış. şimdi duydum. 13 0 Yanıtla
  • C S C S:
    orc kimler için çalışıyor belli?? 3 2 Yanıtla
  • kenan sar kenan sar:
    hala 1. parti mi iyi algı yapmışlar 3 1 Yanıtla
