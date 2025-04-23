Tavas Belediye Başkanı, 23 Nisan Bayramı\'nda Makamını Öğrencilere Devretti

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık makamını ilkokul öğrencilerine devretti.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makamını Hakimiyet İlkokulu öğrencilerinden Mehmet Erk Ağur ve Sena Günay'a devretti. Sosyal medya hesabında paylaşımda bulunan Başkan Tatık, "23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla makam koltuğumuzu, geleceğimizin mimarları olan çocuklarımıza devrettik. Tavas Hakimiyet İlkokulu öğrencileri Mehmet Erk Ağur ve Sena Günay, bugün belediye başkanlığı görevini devralarak hem bizleri gururlandırdılar hem de yüzümüzü güldürdüler. Bu anlamlı ziyarete eşlik eden İlçe Milli Eğitim Müdürümüz Sn. İbrahim Çöllü'ye ve Hakimiyet İlkokulu Müdürü Sn. Mert Bentür'e teşekkür ediyorum" dedi. - DENİZLİ