Tavas Belediye Başkanı Gençlere Problem Çözmeye Odaklanın Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Gençlere Problem Çözmeye Odaklanın Tavsiyesinde Bulundu

Tavas Belediye Başkanı Gençlere Problem Çözmeye Odaklanın Tavsiyesinde Bulundu

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençlere geleceği düşünmek ve planlamak yerine problem çözmeye odaklanmaları tavsiyesinde bulundu.

14.08.2024 09:52  Güncelleme: 09:53
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DENİZLİ (İHA) – Denizli'nin Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençlere 'Problem çözmeye odaklanın' tavsiyesinde bulundu.

Göreve seçildiği günden itibaren Tavas'ın tarım, sanayi ve turizmde gelişmesi için projeler üreten Belediye Başkanı Kadir Tatık, gençlere önemli tavsiyelerde bulundu. Başarılıyı yakalayabilmek için çözüm odaklı olmanın önemine dikkat çeken Başkan Tatık, gençlere; "Geleceği düşünmek ve planlamak iyidir, ama fazla düşündüğümüzde hedeflerimize odaklanmayı kaybederiz ve bunun yerine var olmayan sorunlara kafa tutarız. Aşırı düşünmek sadece potansiyel sorunlara odaklanarak olumsuzluk hissi oluşturur. Bu aşırı endişe gerçek odak noktamızı kaybetmemize neden olur ve bizi tedirgin ederek hedeften saptırır. Problem çözmeye odaklanın. Olanlar üzerinde durmak yerine çözümlere odaklanın, geçmiş deneyimlerden faydalanın ve gerekirse destek arayın. Kontrol edebileceğinizi kontrol edin eğer bir şeyler kontrolün dışında ilerliyorsa, o zaman sorunları hayatın olağan akışına bırakın" tavsiyesinde bulundu. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Gençlere Problem Çözmeye Odaklanın Tavsiyesinde Bulundu - Son Dakika

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