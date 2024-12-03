Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık\'tan Dünya Engelliler Günü Mesajı

Politika

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajında, "Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok" mesajını verdi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak engelli bireylerin hayatını kolaylaştıracak çalışmaların önemine dikkat çekti. Başkan Tatık, engellerin sadece zihinlerde olduğunu vurgulayarak dayanışma ve sevgiye vurgu yaptı. Başkan Tatık, "Engel, sadece zihinlerdedir. Sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engel yok3 Aralık Dünya Engelliler Günü'nde, sevgiyle aşamayacağımız hiçbir engelin olmadığını bir kez daha hatırlıyoruz. Engelli vatandaşlarımızın yaşamını kolaylaştırmak ve onlarla hayatı paylaşmak adına her zaman yanınızdayız. Tavas Belediyesi olarak bu konuda sorumluluklarımızın bilincindeyiz ve çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

Erişilebilirlik ve destek vurgusu

Başkan Tatık, belediye olarak engelli bireylerin hayat standartlarını yükseltmek için çeşitli projeler hayata geçirdiklerini belirtti. İlçede erişilebilirlik düzenlemeleri, sosyal destek projeleri ve farkındalık etkinlikleriyle engelli bireylerin topluma tam katılımını sağlamayı hedeflediklerini söyledi. Tatık, mesajını "Engelli vatandaşlarımızın toplumun ayrılmaz bir parçası olduğunu unutmayalım. Hep birlikte, daha kapsayıcı ve engellerin aşıldığı bir toplum için çalışmaya devam edeceğiz" dayanışma ve sevgi vurgusuyla tamamladı. - DENİZLİ