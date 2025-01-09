Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Tatık\'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla basının önemine ve gazetecilik mesleğinin ilkelerine vurgu yaptı. Tatık, demokratik toplumlar için basının rolünün kaçınılmaz olduğunu belirtti.

09.01.2025 12:21  Güncelleme: 12:28
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Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla bir mesaj yayınladı.

Basının demokratik ve şeffaf yönetimlerin temel unsurlarından biri olduğunu vurgulayan Başkan Tatık, mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Çağdaş ve katılımcı demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından olan basınımız, kamuoyunu bilgilendirmek, vatandaşlarımızla kurumlar arasındaki ilişkileri güçlendirmek ve haber alma hakkını tarafsız, ilkeli ve sorumlu bir anlayışıyla yerine getirmek gibi önemli görevler üstlenmektedir.

Gelişen teknolojiyle hayatımıza giren yeni medya mecraları, gazetecilik adına sunduğu imkanlarla meslek ilkeleri ve basın ahlakına uygun kullanıldığında büyük önem taşımaktadır. Bilginin yayılma hızının baş döndürücü şekilde arttığı günümüzde, doğru ve dürüst habercilik her zamankinden daha kıymetlidir.

Milletimizin gözü, kulağı ve dili olan basın mensuplarımızın en önemli özellikleri, gücünü halktan alarak tarafsız ve bağımsız şekilde haber yapmaları, toplumu doğru bilgilendirmeleri ve elde ettikleri bilgileri, ahlaki ilkeli ve objektif bir biçimde kamuoyuna sunmalarıdır. Tavas Belediyesi olarak şehrimizde bu önemli mesleği icra eden gazetelerimizin ve basın mensuplarımızın yanında olmaya her zaman özen gösteriyoruz. Bu vesileyle, çalışmalarını özveriyle sürdüren tüm basın mensuplarımızın 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nü kutluyor, iş hayatlarında başarılar diliyorum" - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Çalışan Gazeteciler Günü Mesajı - Son Dakika

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