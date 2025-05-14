Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Dünya Çiftçiler Günü Kutlaması - Son Dakika
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Politika

Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Dünya Çiftçiler Günü Kutlaması

Tavas Belediye Başkanı Tatık\'tan Dünya Çiftçiler Günü Kutlaması

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda çiftçilerin önemine vurgu yaparak, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün çiftçilik ve tarım konusundaki sözlerini hatırlattı ve çiftçilere bereketli bir üretim yılı diledi.

14.05.2025 15:24  Güncelleme: 15:26
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DENİZLİ (İHA) – Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, Dünya Çiftçiler Günü mesajında; "Toprağı sevdayla işleyen, alın teriyle soframıza bereket getiren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum" dedi.

Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Ulu önder Mustafa Kemal Atatürk'ün "Milletimiz çiftçidir. Milletin çiftçilikteki çalışma imkanlarını, asri be iktisadi tedbirlerle en yüksek seviyeye çıkarmalıyız. Milli ekonominin temeli tarımdır" sözünü hatırlatan Başkan Tatık, mesajında; "Milletin efendisi olarak gördüğü çiftçiye her zaman büyük değer veren Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün izinden giderek, üretimin ve emeğin yanında olmaya devam edeceğiz. Toprağı sevdayla işleyen, alın teriyle soframıza bereket getiren tüm çiftçilerimizin 14 Mayıs Dünya Çiftçiler Günü'nü kutluyorum. Çiftçilerimize ve üreticilerimize bereketli ve kazançlı bir üretim yılı diliyorum" ifadelerini kullandı. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Tavas Belediye Başkanı Tatık'tan Dünya Çiftçiler Günü Kutlaması - Son Dakika

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