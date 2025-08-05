Tavas Belediyesi\'nin Bisiklet Dağıtımı İzin Sürecine Takıldı

Denizli'nin Tavas ilçesine ilkokul öğrencilerine Tavas Belediyesi tarafından verilen bisiklet sözü bakanlığının iznine takıldı. İzin dilekçesine bir türlü onay çıkmadığını belirten Başkan Tatık, "Adil ve eşit uygulamaların önündeki bu tür engellerin bir an önce son bulmasını temenni ediyor; izin süreci tamamlanır tamamlanmaz bisikletlerimizi çocuklarımıza ulaştıracağız" dedi.

Denizli'nin Tavas ilçesinde ilkokulu öğrencilerine Tavas Belediyesi tarafından verilen bisiklet sözü Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nın iznine takıldı. Geçtiğimiz yıl belediye meclisinde alınan karar ile Tavas Belediyesi tarafından ilkokul öğrencilerine bisiklet hediye edilmesi kararlaştırılmıştı. Bu kapsamda Çevre ve Şehircilik Bakanlığına 09 Mayıs ayında izin dilekçesi gönderen Tavas Belediyesi, dilekçesine cevap gelmedi. Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, yaşanan gelişmenin siyasi olduğunu belirterek Tavas halkından gecikmeden dolayı özür diledi. İlkokul öğrencilerine bisiklet dağıtımıyla ilgili söz verdiklerini ama izin dilekçesine bir türlü onay çıkmadığını belirten Tatık, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'na bisiklet dağıtımıyla ilgili gönderilen dilekçeye halen cevap verilmediğini ve bu durumun biran önce son bularak çocuklara bisiklet dağıtmak istediklerini belirtti. Başkan Tatık, sürecin tamamlanmasının ardından tüm ilkokul öğrencilerine bisiklet dağıtacaklarını söyledi.

"İzin süreci tamamlanır tamamlanmaz bisikletlerimizi çocuklarımıza ulaştıracağız"

Olay ile ilgili sosyal medyadan açıklamada bulunan Tavas Belediye Başkanı Kadir Tatık, "İlkokulu başarıyla tamamlayan tüm öğrencilerimize bisiklet hediye etme sözümüzü yerine getirebilmek adına gerekli izin başvurumuzu Bakanlığımıza 25 Nisan 2025 ve 09 Mayıs 2025 tarihinde ilettik. Ancak ne yazık ki henüz resmi onay süreci tamamlanmadığı için bisiklet dağıtımını gerçekleştiremedik. Bu gecikme tamamen belediyemiz dışında gelişen idari bir süreçten kaynaklanmaktadır. Yaşanan bu aksaklık sebebiyle öğrencilerimizden ve değerli ailelerinden içtenlikle özür diliyorum. Adil ve eşit uygulamaların önündeki bu tür engellerin bir an önce son bulmasını temenni ediyor; izin süreci tamamlanır tamamlanmaz bisikletlerimizi çocuklarımıza ulaştıracağımızı tüm samimiyetimle ifade etmek istiyorum" dedi. - DENİZLİ