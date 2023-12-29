 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı - Son Dakika
Üye Girişi

Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde gerçekleştirilen Mimarlar Odası başkanlık seçiminde Mustafa Gökçe, tekrar seçilerek güven tazeledi. Yeni yönetim kurulu da belirlendi.

Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı
29.12.2023 - 11:25,  Güncelleme: 11:28
Abone Ol

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Mimarlar Odası başkanlık seçimini Mustafa Gökçe, tekrar kazanarak güven tazeledi.

Tavşanlı mimarlar odası 2. Seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Tavşanlılı Mimarlar, Mimarlar Odası Bursa Şube başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve sayman Murat Emrah Saka'nın da gözlemci olarak katıldığı seçimde yeni yönetim kurulunu belirlediler.

Yeni seçilen yönetim kurulunda ise görev dağılımı şöyle oldu; Başkan: Mustafa Gökçe, Sayman: Oğuzhan Kerim Öğüt, Sekreter: Melike Gürsoy Öz, Üye : İsmail Uslu, Üye : Ayşen Ordu

Seçimle ilgili konuşan başkan Gökçe, "Genel kurulumuza gelip oy kullanan katılamayıp desteklerini telefonla bildiren meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimiz hepimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mustafa Gökçe, Tavşanlı, Kütahya, Gökçe, Yerel Haberler, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı - Son Dakika


11:35
İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34
MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19
Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17
BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06
Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51
Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51
Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38
İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı

Son Dakika
11:35 İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kolundaki saat dikkat çekti
11:34 MİT ve Emniyet'ten ortak operasyon! Türkiye'deki sinagog ve kiliselere saldırı hazırlığındaki 32 şüpheli yakalandı
11:19 Anlaşmazlık çıkınca Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girmiş! İşte asgari ücret zammının perde arkası
11:17 BOTAŞ, doğal gaza ocakta zam yapmadı
11:06 Ünlü şarkıcı Kurtuluş Kuş,10 yıldır aşk yaşadığı sevgilisiyle evlendi
10:51 Fatih Terim'e soğuk duş! Tribünlerden yükselen tezahüratları duyunca yüzü düştü
10:51 Tesla Cybertruck ilk kazasını yaptı! Kafa kafaya çarpıştığı araç haşat oldu
10:38 İspanya Kraliçesi Letizia'nın eski eniştesiyle yasak aşkı ortaya çıktı
10:38 Adana Demirspor, Younes Belhanda ile yollarını ayırdı
10:35 Altın yükselişini sürdürüyor! İşte gram, çeyrek ve cumhuriyetin fiyatı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 29.12.2023 12:06:43. #1.11#
SON DAKİKA: Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement