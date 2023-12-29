Tavşanlı Mimarlar Odası Başkanlık Seçimini Mustafa Gökçe Kazandı

Kütahya'nın Tavşanlı ilçesinde, Mimarlar Odası başkanlık seçimini Mustafa Gökçe, tekrar kazanarak güven tazeledi.

Tavşanlı mimarlar odası 2. Seçimli Olağan Genel Kurulunu gerçekleştirdi. Tavşanlılı Mimarlar, Mimarlar Odası Bursa Şube başkanı Şirin Rodoplu Şimşek ve sayman Murat Emrah Saka'nın da gözlemci olarak katıldığı seçimde yeni yönetim kurulunu belirlediler.

Yeni seçilen yönetim kurulunda ise görev dağılımı şöyle oldu; Başkan: Mustafa Gökçe, Sayman: Oğuzhan Kerim Öğüt, Sekreter: Melike Gürsoy Öz, Üye : İsmail Uslu, Üye : Ayşen Ordu

Seçimle ilgili konuşan başkan Gökçe, "Genel kurulumuza gelip oy kullanan katılamayıp desteklerini telefonla bildiren meslektaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yeni yönetimimiz hepimize hayırlı olsun" dedi. - KÜTAHYA