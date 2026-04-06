Tayland\'da Yeni Hükümet Yemin Etti

Güneydoğu Asya ülkesi Tayland'da Başbakan Anutin Charnvirakul liderliğinde kurulan yeni koalisyon hükümeti, bugün kraliyet sarayında düzenlenen törenle yemin ederek resmen göreve başladı.

Tayland'da geçtiğimiz ay gerçekleştirilen genel seçimler sonrası parlamentoda yapılan başbakanlık oylamasının ardından oluşturulan 35 üyelik koalisyon hükümeti kabinesi, bugün başkent Bangkok'taki Dusit Sarayı'nda düzenlenen geleneksel törende Kral Maha Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda sadakat yemini etti. Kraliyet ailesi huzurunda gerçekleştirilen yemin töreninde Başbakan Anutin Charnvirakul ile yedi başbakan yardımcısının yanı sıra, bakanlar ve bakan yardımcıları yer aldı.

Kral Maha Vajiralongkorn, törende yaptığı konuşmada yeni kabinenin görevlerinin halkın refahı, demokrasinin güçlenmesi ve ülkenin istikrarı açısından büyük önem taşıdığını belirtti. Vajiralongkorn, yeni bakanların bu üç temel hedefi gözeterek görevlerini yerine getirmesi halinde ülkenin karşı karşıya olduğu zorlukların aşılabileceğini ifade etti.

Yemin töreni ardından ilk kabine toplantısı

Yemin töreninin ardından Başbakan Charnvirakul, Hükümet Konağı'nda özel kabine toplantısına başkanlık etti. Toplantıda enerji alanındaki mevcut durum ile hükümetin önümüzdeki günlerde parlamentoya sunacağı politika bildirgesine ilişkin hazırlıkların ele alındığı belirtildi.

Başbakan Charnvirakul'un tüm bakanlara 7 Nisan itibarıyla bağlı bulundukları bakanlıklarda göreve derhal başlamaları talimatını verdiği, ülkedeki acil sorunlar nedeniyle herhangi bir gecikmeye izin verilmeyeceğini vurguladığı aktarıldı.

Charnvirakul ikinci kez başbakan oldu

Bir önceki Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden alınmasının ardından Eylül 2025'te geçici başbakan olarak göreve gelen Bhumjaithai Partisi lideri 59 yaşındaki Anutin Charnvirakul, mart ayında parlamentoda yapılan oylamada ikinci kez başbakan seçilmişti. Charnvirakul, son yıllarda yaşanan sırasıyla Covid-19 salgını, ülkenin güneyinde meydana gelen sel felaketleri, komşu Kamboçya ile yaşanan askeri çatışmalar ve ekonomik sorunlara ilişkin yaptığı çalışmalarla Tayland kamuoyu ve siyaset dünyasında desteğini arttırdı. - BANGKOK