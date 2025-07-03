Tayland'da Yeni Kabine Yemin Etti

Tayland'da Başbakan Paetongtarn Shinawatra'nın görevden uzaklaştırılmasının ardından kurulan yeni kabine, bugün Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin etti.

Tayland Anayasa Mahkemesi, eski Kamboçya lideri Hun Sen ile telefon görüşmeleri gerçekleştirdiğinin ortaya çıkmasının ardından Başbakan Paetongtarn Shinawatra'yı görevden uzaklaştırmıştı. Siyasi gerilimin devam ettiği Tayland'da kurulan yeni kabine, bugün Kral Maha Vajiralongkorn'un huzurunda yemin etti. Başkent Bangkok'taki Hükümet Konağı'nda gerçekleştirilen resmi törende, yeni kabinede yer alan 14 bakan Tayland geleneklerine uygun şekilde Kral Vajiralongkorn ve Kraliçe Suthida'nın huzurunda diz çökerek saygı duruşunda bulundu.

Görevden uzaklaştırılan başbakan kültür bakanı oldu

Törene salı günü Anayasa Mahkemesi'nin kararıyla başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Paetongtarn Shinawatra'nın yeni kültür bakanı olarak katılması dikkat çekti. Shinawatra, görevden uzaklaştırıldığı gün açıklanan yeni kabine listesinde kültür bakanı olarak yer aldı. Törende basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan Shinawatra, salona gülümseyerek giriş yaptı.

Görevden uzaklaştırma kararı

Tayland Anayasa Mahkemesi, Shinawatra'nın eski Kamboçya Başbakanı Hun Sen ile yaptığı telefon görüşmelerinin basına sızmasının ardından salı günü yaptığı oylamada 7'ye karşı 2 oyla görevden uzaklaştırılmasına karar verdi. Mahkeme, 38 yaşındaki Shinawatra'ya savunmasını sunması için 15 gün süre tanıdı. Bu süreçte başbakanlık görevinden uzaklaştırılan Shinawatra'nın yerine geçici olarak Başbakan Yardımcısı Suriya Jungrungruangkit getirildi.

Başbakanlık görevinde siyasi istikrarsızlık sürüyor

Shinawatra'nın görevden uzaklaştırılması, Tayland'da son yıllarda başbakanlık koltuğunda yaşanan hızlı değişimlere bir yenisini ekledi. Geçtiğimiz yıl başbakanlık görevine gelen Srettha Thavisin'in etik ihlal gerekçesiyle 9 ay içinde görevden alınmasının ardından koltuğu devralan Shinawatra'nın da benzer bir durumla karşı karşıya kalması, ülkede siyasi istikrar sorununu yeniden gündeme taşıdı.

Geçtiğimiz hafta başkent Bangkok'ta düzenlenen ve binlerce kişinin katıldığı protestolarda hükümetin dış politikasına tepki gösteren göstericiler, başbakana istifa çağrısında bulundu. Anayasa Mahkemesi'nde Shinawatra hakkında açılan dava süreci devam ederken, koalisyonun geleceği ve başbakanlık görevine kimin getirileceği ise belirsizliğini koruyor. - BANGKOK