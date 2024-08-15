Tayland\'ın eski Başbakanı Srettha Thavisin\'in kızı başbakan adayı olarak belirlendi

Politika

Tayland'ın eski Başbakanı Srettha Thavisin kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Thavisin, koalisyon partileri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda başbakan adayı olarak belirlendi.

Tayland'da Anayasa Mahkemesi'nin Başbakan Srettha Thavisin'i görevden almasının ardından ülkenin yeni başbakanı yarın parlamentoda yapılacak oylama ile belirlenecek. Oylama öncesi Thavisin kızı 37 yaşındaki Paetongtarn Thavisin, koalisyon partileri tarafından yapılan görüşmeler sonucunda başbakan adayı olarak belirlendi.

Tayland'ın iktidar partisi Pheu Thai ve beraberindeki koalisyon partileri tarafından yapılan açıklamada, ülkenin yeni lideri için yarın yapılacak parlamento oylamasında parti lideri Paetongtarn Thavisin'in aday gösterileceğini duyuruldu.

Paetongtarn Thavisin, adaylığının açıklanmasının ardından yaptığı açıklamada, "İktidar partimiz ve koalisyon partilerinin Tayland'ın ekonomik krizine yardımcı olmak konusunda ülkemize öncülük edeceğinden eminiz" ifadelerinde bulundu.

Thavisin'in yapılacak olan oylamada iktidar ve koalisyon partileri milletvekillerinin 493'ünden en az 247'sini oyunu alması gerekiyor.

Srettha Thavisin'in azli

Anayasa Mahkemesi, yolsuzluk girişiminde bulunduğu gerekçesiyle 6 ay hapis cezasına çarptırılan Pichit Chuenban'ı kabinede görevlendiren Başbakan Srettha Thavisin'in dün azline karar vermişti. Anayasa Mahkemesi, Thavisin'in meydan okuyan davranışlar sergileyerek, "etik kuralları" ihlal ettiği gerekçesiyle 4'e karşı 5 oyla görevden alınmasına hükmetmişti. Thavisin, son 16 yılda mahkeme tarafından görevden alınan üçüncü başbakan olmuştu. Anayasa Mahkemesi, mayıs ayının başında 40 senatörün imzasıyla Thavisin'in görevden alınmasına ilişkin dilekçeyi kabul etmişti.

Tayland'ın çalkantılı siyasi geçmişi

Son yıllarda oldukça gergin bir siyasi süreçten geçen Tayland'da, son olarak 2023 yılında yapılan genel seçimlerin galibi İleri Hareket Partisi, "Lese Majeste" olarak bilinen kraliyet kanunları gerekçe gösterilerek kapatılmış ve geçtiğimiz hafta alınan kararla partinin 10 liderine siyasetten men cezası verilmişti.

Tayland'da 2016 yılında gerçekleşen darbe sonrasında ülkesini terk eden ve 15 yıllık sürgün hayatı yaşayan eski Başbakan Srettha Thavisin, geçtiğimiz yıl ülkesine dönmüş ve hakkındaki suçlamalara istinaden kraliyet affına başvurmuştu.

Eski Başbakan Thavisin'in hakkındaki suçlamalarının kraliyet tarafından affedilmesi ve davalarının düşürülmesinin ardından, kızı Paetongtarn Thavisin'in başbakan adayı olarak gösterilmesi, kamuoyu tarafından Thavisin'in dolaylı olarak siyasete geri dönüşü olarak yorumlandı. - BANGKOK