Tayvan\'ın yeni lideri Lai Ching-te oldu

Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan'ın yeni lideri oyların yüzde 40'ını alan Demokratik Kalkınma Partisi'nin(DPP) adayı 64 yaşındaki Lai Ching-te oldu.

Tayvan'da bugün sandık başına giden halk, ülkeyi 4 sene boyunca yönetecek yeni liderini ve milletvekillerini seçti. Sandıkların yerel saatle 16.00'da kapanmasıyla yapılan sayımların ardından resmi olmayan sonuçlara göre Tayvan'ın yeni lideri oyların yüzde 40'ını alan iktidardaki Demokratik Kalkınma Partisi'nin (DPP) adayı Lai Ching-te oldu. Çin ile egemenlik ihtilafında olan Tayvan'ın bağımsızlığını savunan Lai'ın yardımcılığını ise Hsiao Mei-chin üstlenecek.

Seçmen sayısının 19,6 milyon olarak açıklandığı Tayvan'da seçimlere katılım oranının yaklaşık yüzde 70 olduğu belirtilirken, ülkenin yeni lideri ve yardımcısı, 20 Mayıs'ta yemin ederek göreve başlayacak.

Tayvan'da iki dönem liderlik yapan Tsai Ying-wen, Tayvan kanunları gereği 3'üncü kez aday olamadı. Lai Ching-te ise Tsai Ying-wen'in bir dönem yardımcılığını yapmıştı.

Toplam 3 parti yarıştı

Tayvan genel seçimlerinde DPP'ye rakip olan ana muhalefetteki Çin Milliyetçi Partisinin (KMT ) adayı Hou You-yi yüzde 33.4, eski Taipei Belediye Başkanı Ko Wen-je'nin başında bulunduğu Tayvan Halk Partisi (TPP) ise yüzde 26.4 oyda aldı.

Tayvan yerel medyasında yer alan haberlere göre, hiçbir parti 113 sandalyeli parlamentoda çoğunluğu sağlamak için gereken 57 sandalyeyi kazanamadı. Ana muhalefet partisi KMT ise 52 sandalye kazandı.

Lai Ching-Te: "Ulusal savunmayı güçlendireceğiz"

Tayvan'ın yeni lideri seçilen Lai, kesinleşen zaferinin ardından düzenlediği basın toplantısında, kendisine oy veren vermeyen herkese teşekkür etti. Tayvan'ın ulusal savunma ve ekonomisini güçlendirmek için çalışacağını belirten Lai, Çin ile Tayvan arasında yaşanan sürtüşmeye atıfta bulunarak Tayvan boğazındaki statükonun korunacağını ifade etti. Müttefiklerle işbirliğine devam edeceklerini söyleyen Lai, yeni kurulacak olan hükümette görev alacak kişileri parti ayırt etmeden seçeceklerini ve yeteneklerine göre görev vereceklerini vurguladı.

Çin Lai'ya soğuk bakıyordu

Tayvan seçimlerinden önce Pekin tarafı Çin'e daha yakın olan KMT partisinin adayı Hou You-yi'yi destekliyordu. Geçtiğimiz perşembe günü Çin'in Tayvan İşleri Ofisi Lai'yi, "Boğazlar arasında yeni çatışma getirecek inatçı bir Tayvan bağımsızlık çalışanı" olarak nitelendirmişti.

113 sandalyeli parlamento için 16 siyasi parti yarışıyor. 73 sandalye doğrudan oyla, 34 sandalye siyasi partilerin oy dağılımına göre, 6 sandalye ise yerli halkların oyuyla belirleniyor. Tayvan'da milletvekili adayının parlamentoya girebilmesi için yüzde 5 seçim barajını aşması gerekiyor. Tayvan parlamentosunda 57 milletvekilliği kazanan siyasi parti, salt çoğunluğu sağlayarak hükümeti kurmaya hak kazanıyor. - TAİPEİ