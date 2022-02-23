Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Rusya yönetimi, Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli" - Son Dakika
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Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Rusya yönetimi, Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli"

23.02.2022 15:04
Tayvan lideri Tsai Ing-wen: "Rusya yönetimi, Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli"

Tayvan lideri Tsai Ing-wen yaptığı açıklamada, "Rusya yönetimi, Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen yaptığı açıklamada, "Rusya yönetimi, Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli" dedi.

Tayvan lideri Tsai Ing-wen, Ulusal Güvenlik Konseyi yetkilileri ile yaptığı toplantının ardından sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, Tayvan'ın ihtiyaç durumunda bölge barışı için efor sarf edeceğini belirterek, "Rusya yönetimi Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli" dedi.

Rusya ve Ukrayna arasındaki krizi yakından takip eden Tayvan, aynı zamanda yaşanan gerginliğin ardından kendi ulusal güvenliğini arttıracak adımlar atmaya da karar verdi. Ing-wen, ulusal güvenlikten sorumlu birim ve silahlı kuvvetlere Tayvan Boğazı'ndaki gözlemlerini sıkılaştırmaları için talimat verdi.

Haberlere dikkat çağrısı

Tayvan lideri Ing-wen aynı zamanda ülkedeki tüm basın kuruluşlarına Rusya-Ukrayna krizinde yurt dışından kasıtlı olarak yayılabilecek yanlış bilgilere karşı dikkatli olmaları gerektiğini söyledi. Bu tarz yalan haber ve paylaşımların Tayvan'daki kamuoyunu olumsuz yönde etkileyebileceğini belirten Ing-wen, bu konuya özellikle dikkat edilmesinin önemli olduğunu ifade etti.

Ing-wen tarafından yapılan açıklamanın ardından ismi açıklanmayan Tayvanlı resmi güvenlik yetkilisi Çin'in Ukrayna'daki krizi Tayvan üzerinde bir etki alanı oluşturmak için kullanabileceği uyarısında bulundu. Yetkilinin açıklamasında Çin'in ABD ile Tayvan arasındaki ilişkilere zarar vermek isteyeceği vurgusu öne çıktı. Son olarak bu duruma değinen resmi yetkili, ABD ile Tayvan ilişkilerinin son derece sağlam olduğunu ve Ukrayna'da yaşanan krizin Tayvan ile kıyaslanmaması gerektiğini sözlerine ekledi. - TAİPEİ

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Ulusal Güvenlik Konseyi, Ukrayna, Tayvan, Rusya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Tayvan lideri Tsai Ing-wen: 'Rusya yönetimi, Ukrayna'nın bütünlüğüne saygı göstermeli ve yaşanan kriz barış yoluyla çözülmeli' - Son Dakika


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