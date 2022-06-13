TBB, vatandaşlık yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için Danıştay'a başvurdu - Son Dakika
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TBB, vatandaşlık yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için Danıştay'a başvurdu

13.06.2022 20:27
TBB, vatandaşlık yönetmeliğindeki değişikliğin iptali için Danıştay'a başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ,yabancı para ile yapılan yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu duyurdu. TBB yaptığı açıklamada, "Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir" ifadesine yer verdi.

Tbb, Yabancı Para ile Yapılan Yatırım Karşılığında Türk Vatandaşlığı Kazanılmasına İlişkin Yönetmelik Değişikliğinin İptali İçin Danıştay'a Başvurdu

Türkiye Barolar Birliği (TBB) ,yabancı para ile yapılan yatırım karşılığında Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin yönetmelik değişikliğinin iptali için Danıştay'a başvurduğunu duyurdu.

TBB'nin konuya ilişkin açıklaması şöyle:

"Cumhurbaşkanlığı Kararı ile yürürlüğe konulan ve Türk Vatandaşlığı Yönetmeliği'nin 20. maddesinde getirilen düzenlemeler, belli bir miktardaki yabancı para ile taşınmaz alımı veya fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar karşılığında Türk vatandaşlığı verilmesi sonucunu doğurmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti Anayasası, vatandaşlığın kazanılmasına ilişkin şartların kanun ile düzenlenmesini emretmektedir. Bu çerçevede Türk Vatandaşlığı Kanunu'nun ilgili hükümlerinde vatandaşlığın hangi hallerde kazanılacağı düzenlenmiş, buna ilişkin şartlar sınırlı olarak sayılmıştır. Kanunda, belli bir miktar yabancı para karşılığında fon/bireysel emeklilik sistemine giriş gibi yatırımlar yapmak yoluyla Türk vatandaşlığı kazanılmasına ilişkin herhangi bir düzenleme bulunmamaktadır.

"'VATANDAŞLIĞIN GERÇEKLİĞİ' İLKESİNE AYKIRILIK TEŞKİL ETMEKTEDİR"

Öte yandan dava konusu düzenlemede, devletle hukuki ve siyasi bağ ile bağlılığı ifade eden vatandaşlık kavramının yabancı bir para cinsinden bir değer ile karşılanması, vatandaşlık kavramını soyutlaştırmakta ve özünden uzaklaştırmaktadır. Dolayısıyla düzenlemeler gerek Anayasa'ya aykırılığı gerekse kanuni dayanaktan yoksun olmasının yanı sıra Türk Vatandaşlık Kanunu tarafından da benimsenen 'vatandaşlığın gerçekliği' ilkesine aykırılık teşkil etmektedir.

Bu hükümler yürürlükte kaldığı sürece, devlete bağlılık ilkesi bir yana bırakılarak para karşılığında vatandaşlık verilmesi sonucu ortaya çıkacak, bu da milletimizi telafisi güç hak kayıplarına uğratacaktır. Türkiye Barolar Birliği, bu nedenlerle söz konusu yönetmelik değişikliğinin yürütmesinin durdurulması ve iptali istemiyle Danıştay'a başvurmuştur."

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Kaynak: ANKA

Türkiye Bankalar Birliği, Danıştay, Politika, Güncel, Son Dakika

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