TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan\'ı makamında kabul etti

TBMM Başkanı Kurtulmuş, 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı makamında kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre kabul, Kurtulmuş'un makamında basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve 15 Temmuz Gazisi Turgut Aslan'ı kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
Sizin düşünceleriniz neler ?