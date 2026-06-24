Kurtulmuş, Aliyev ile Bakü'de görüştü - Son Dakika
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Kurtulmuş, Aliyev ile Bakü'de görüştü

Kurtulmuş, Aliyev ile Bakü\'de görüştü
24.06.2026 14:39
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Azerbaycan'ın başkenti Bakü'deki temaslarına devam ediyor. Kurtulmuş, temasları kapsamında Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev tarafından kabul edildi. Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre Aliyev görüşmede, TBMM Başkanı'nın İslam İşbirliği Teşkilatı Üyesi Devletler Parlamento Birliği (İSİPAB) Konferansı'nın 20'nci oturumuna katılımının önemine değindi. Gelecekte Azerbaycan'da İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) çerçevesinde diğer etkinliklerin de düzenleneceğini belirten Aliyev, İslam ülkeleri arasındaki ilişkilerin daha da geliştirilmesinin önemini vurguladı.

Kabulden ve İSİPAB Konferansı'nın 20'nci oturumunun yüksek düzeyde organize edilmesinden dolayı teşekkür eden Kurtulmuş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın selamlarını Aliyev'e iletti. Aliyev, selamlar için teşekkür ederek, kendi selamlarının da Cumhurbaşkanı Erdoğan'a iletilmesini rica etti. Kurtulmuş ayrıca, Bakü'de gerçekleştirilen etkinliğin İİT çerçevesinde ortaklığın geliştirilmesi açısından önemini vurgulayarak, Aliyev'in etkinlik katılımcılarına hitaben gönderdiği mesajın zengin içerikli olduğunu söyledi.

Görüşmede, Şuşa Beyannamesi'nin önemine değinilerek, ülkeler arasındaki kardeşlik ve müttefiklik ilişkilerinin tüm alanlarda, parlamentolar arası işbirliği dahil olmak üzere, başarıyla geliştiği ifade edildi. Dünyada Azerbaycan-Türkiye birliği ve kardeşliğinin benzerinin bulunmadığı belirtilerek bunun ortak bir değer olduğu kaydedildi. Ülkeler arasındaki dostluk ve kardeşliğin, Güney Kafkasya bölgesinde barış ve güvenliğin sağlanmasında önemli bir unsur olduğu vurgulandı. Görüşmenin devamında, yasama organları arasındaki mevcut iş birliği ve bunun daha da geliştirilmesine yönelik perspektifler ele alındı. - BAKÜ

Kaynak: İHA

Numan Kurtulmuş, İlham Aliyev, Diplomasi, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Kurtulmuş, Aliyev ile Bakü'de görüştü - Son Dakika

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