TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa çalışması kapsamında TİP ve EMEK Partisi ile görüştü - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa çalışması kapsamında TİP ve EMEK Partisi ile görüştü

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı makamında kabul etti. Görüşme sonrası yapılan açıklamalarda Anayasa'nın anti demokratik olduğu vurgulandı.

05.06.2024 16:48
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TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa çalışması kapsamında TİP ve EMEK Partisi ile görüştü.

Kurtulmuş, Türkiye İşçi Partisi Genel Başkanı Erkan Baş ve EMEK Partisi Genel Başkanı Seyit Aslan'ı makamında kabul etti. Baş çıkışta basın toplantısında açıklama yapacağını belirtti. Baş, TİP İstanbul milletvekili Ahmet Şık ile birlikte Kurtulmuş'un makamına ellerinde dosyalarla geldiler.

EMEK Partisi Genel Başkanı Aslan ise TBMM Başkanı Kurtulmuş ile görüşmesinden sonra yaptığı açıklamada, 12 Eylül cuntası tarafından yapılmış, her maddesi anti demokratik yazılmış bir Anayasa'nın bugün işçinin, emekçinin ihtiyaçlarına cevap verdiğini belirterek, "Bu Anayasa toplumsal barışı dinamitleyen bir Anayasadır. İki gün önce 31 Martta halkın oyunu almış, temsiliyet hakkını almış bir belediye Başkanı'nın apar topar gözaltına alınması yerine kayyum atanması nasıl anti demokratik süreçten geçtiğimizin de resmidir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Anayasa çalışması kapsamında TİP ve EMEK Partisi ile görüştü - Son Dakika

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