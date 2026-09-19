TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrılıkçı ve ayrımcı dil kullanılmasını istemedi

TBMM Başkanı Kurtulmuş ayrılıkçı ve ayrımcı dil kullanılmasını istemediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Türkiye'de bundan sonra kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemediklerini belirtti. Kurtulmuş, kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemediklerini ifade etti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "Bundan sonra Türkiye'de kimsenin ayrılıkçı bir şekilde konuşmasını istemiyoruz. Kimsenin de ayrımcı bir dil kullanmasını istemiyoruz"
Kaynak: AA
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