TBMM Başkanı Kurtulmuş, gazetecilere yeşil pasaport verilmesini değerlendirdi

Kurtulmuş:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur"

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Herhalde 15 sene, 10 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur" dedi.

Kurtulmuş, TBMM'de düzenlenen bisiklet şenliğine katıldı ve gazetecilerin yeşil pasaporta ilişkin sorusunu cevapladı. Kurtulmuş, yeşil pasaporta ilişkin soruya, "Belli bir süre mesleğe emek vermiş olan değerli basın mensuplarımıza yeşil pasaport verilmesi gayet şık bir davranış olur. Herhalde 15 sene, 10 sene gibi bir süre mesleğe hizmet etmiş, emek vermiş olan arkadaşlarımızın yeşil pasaport almalarının önünü açmak lazım. Burada karar verecek olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'dir. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde teklif değerlendirilir. Ümit ediyorum ki, en kısa zamanda gazeteci arkadaşlarımızın yeşil pasaport alması mümkün olur" dedi.