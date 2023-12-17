TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt\'e gidecek

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İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek•
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek.
Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taziye ziyareti için Kuveyt'e gidecek Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile bir araya gelecek.
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