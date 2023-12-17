TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt\'e gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taziye ziyareti için Kuveyt'e gidecek Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile bir araya gelecek.