 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt\'e gidecek
17.12.2023 - 20:11,
Abone Ol

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, hayatını kaybeden Kuveyt Emiri Şeyh Nevvaf el-Ahmed el-Cabir es-Sabah için taziye ziyaretinde bulunmak üzere yarın Kuveyt'e gidecek.

Meclis Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, taziye ziyareti için Kuveyt'e gidecek Kurtulmuş, Kuveyt'in yeni Emiri Şeyh Mishal Al-Ahmad Al-Jaber Al-Sabah ile bir araya gelecek.

Kaynak: AA
YORUMLAR

Numan Kurtulmuş, Kuveyt, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek - Son Dakika


19:57
İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
18:57
TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28
İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15
İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48
Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47
Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41
Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46
Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu

Son Dakika
19:57 İtalya Başbakanı Meloni, İslam'a olan kinini kustu: Avrupa'da yeri yok
18:57 TBMM'de tansiyon yükseldi! Özlem Zengin kürsüye yürüdü, AK Partililer Genel Kurulu terk etti
18:28 İsrail'de muhalefet lideri Yair Lapid: Netanyahu, başbakan olmaya devam edemez
18:15 İstanbul'daki temayül yoklamasından sonra AK Partili Çelik'ten ilk açıklama: Adayımız aralık ayının sonuna kadar yetişecek
17:48 Meclis kürsüsünde bayılan Hasan Bitmez'e saydıran Özlem Zengin sessizliğini bozdu
17:47 Babasını defalarca bıçaklayarak öldürüp intihar girişiminde bulundu
17:41 Murat Boz'dan şaşırtan cinsellik itirafı: İlişkide on numara olmak için çaba sarf ederim
16:46 Eczacıbaşı Dynavit, Vakıfbank'ı mağlup ederek dünya şampiyonu oldu
16:42 ''Dizi aşkı gerçek oldu'' söylentisi Müjde Uzman'ı çileden çıkardı: Terbiyesizler
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.12.2023 20:16:57. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Kurtulmuş, Kuveyt'e gidecek - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement