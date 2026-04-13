TBMM Başkanı Kurtulmuş, Malavi Meclis Başkanı ile Görüştü

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Parlamentolar Arası Birlik (PAB) 152'nci Genel Kurulu için İstanbul'da bulunan Malavi Ulusal Meclisi Başkanı Sameer Suleman ile bir araya geldi. Genel kurulun yapılacağı otelde basına kapalı olarak gerçekleşen görüşmede, ülkeler ve parlamentolar arası ilişkilerin geliştirilmesi konusunda istişarelerde bulunuldu. Kurtulmuş, Türkiye'nin Afrika kıtasıyla ilişkilerine dikkati çekerek, insani yardım, kapasite geliştirme ve sosyal kalkınma programlarıyla Afrika'nın istikrarına ve kalkınmasına katkıda bulunmaya çalıştıklarını, Afrika'nın daha iyi bir kıta vizyonunu da desteklediklerini belirtti. - İSTANBUL