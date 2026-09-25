TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis açılınca izleme komisyonunun kurulacağını söyledi

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Meclis açılınca izleme komisyonunun kurulacağını söylediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye kapsamında Meclis'in açılmasıyla izleme komisyonunun hızlı şekilde kurulacağını söyledi. Kurtulmuş, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getireceğini belirtti.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Meclisin açılmasıyla izleme komisyonu hızlı şekilde kurulacak, sürecin izlenmesiyle ilgili üzerine düşen sorumluluğu yerine getirecek"
Kaynak: AA
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