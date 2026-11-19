TBMM Başkanı Kurtulmuş, Mısır'ın Büyükelçisi Badawi'yi basına kapalı kabul ettiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'yi makamında kabul etti. TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul basına kapalı gerçekleşti.
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Mısır'ın Ankara Büyükelçisi Wael Badawi'yi kabul etti.
TBMM Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Kurtulmuş'un makamındaki kabul, basına kapalı gerçekleşti.
Kaynak: AA
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