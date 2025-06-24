TBMM Başkanı Kurtulmuş, Parti Temsilcileriyle Bir Araya Geldi

TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekillerini kabul etti.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, mecliste grubu bulunan siyasi partilerin grup yöneticileri ile akşam yemeğinde bir araya geldi. TBMM Mermerli Salon da yapılan yemekli toplantıya; AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler, Grup Başkanvekilleri Leyla Şahin Usta, Bahadır Nahit Yenişehirlioğlu, Abdulhamit Gül, Özlem Zengin, CHP Grup Başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ile Gökhan Günaydın, DEM Parti Grup Başkanvekilleri Sezai Temelli ve Gülistan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay ile Filiz Kılıç, İYİ Parti Grup Başkanvekili Turhan Çömez, Yeni Yol Grup Başkanı Bülent Kaya, Grup Başkanvekilleri Mehmet Emin Ekmen ve Selçuk Özdağ katıldı. Basına kapalı yapılan toplantı yaklaşık 2,5 saat sürdü.

'MECLİS KOMİSYONUNA İLİŞKİN GÖRÜŞ ALIŞVERİŞİNDE BULUNULDU'

Toplantıya ilişkin TBMM'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanımız Numan Kurtulmuş, TBMM'de grubu bulunan partilerin grup başkanları ve grup başkanvekilleriyle bir araya geldi. Meclis'teki görüşmede, TBMM Genel Kurulu çalışmalarının daha verimli yürütülmesi ve yasama faaliyetlerinde yapıcı bir üslubun benimsenmesi konuları ele alındı. Ayrıca Terörsüz Türkiye hedefi doğrultusunda kurulması planlanan Meclis komisyonuna ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu" denildi.

Haber-Kamera: Aliekber METE/ANKARA,