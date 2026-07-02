TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hz. Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Şırnak'a gelecek - Son Dakika
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hz. Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Şırnak'a gelecek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hz. Nuh\'u anma etkinlikleri kapsamında Şırnak\'a gelecek
02.07.2026 16:52  Güncelleme: 17:02
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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz'da Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde düzenlenecek Hz. Nuh'u anma törenine katılacak. Törende cami inşaatına taş koyma, stant ziyareti, dua, konser ve aşure ikramı gibi etkinlikler yer alacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuzda Şırnak'ta düzenlenecek Hz. Nuh (Aleyhisselam)'ı anma törenine katılacak.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 5 Temmuz Pazar günü Şırnak'ın Cudi Dağı eteklerinde düzenlenecek Hz. Nuh'u anma törenine katılacak. Tören, 2021 yılından bu yana geleneksel olarak gerçekleştiriliyor. Hz. Nuh'un Gemisi'nin karaya oturduğuna inanılan Cudi Dağındaki Sefine mevkiinde düzenlenecek program, tarihi taş kalıntılarının bulunduğu alanda öğle namazının kılınmasıyla başlayacak. Program kapsamında TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, yapımı devam eden Hz. Nuh Camisi inşaatına temsili olarak taş koyacak. Ardından Şırnak Valiliği, belediyeler ve sivil toplum kuruluşları tarafından kurulan stantları ziyaret edecek olan Kurtulmuş, tören alanında vatandaşlara hitap edecek. Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un duasıyla devam edecek programda Grup Tillo konser verecek. Etkinlikte barışın simgesi olarak katılımcılar tarafından zeytin dalları eşliğinde güvercinler gökyüzüne bırakılacak. Programın sonunda ise TBMM Başkanı Kurtulmuş tarafından vatandaşlara aşure ikram edilecek.

1984 yılında güvenlik gerekçeleriyle ara verilen Hz. Nuh'u anma töreni, bölgede sağlanan huzur ve güven ortamının ardından 2021 yılında yeniden başlatılmıştı. Bu yıl dördüncü kez düzenlenecek organizasyonun, binlerce vatandaşın katılımıyla gerçekleştirilmesi bekleniyor. - ŞIRNAK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hz. Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Şırnak'a gelecek - Son Dakika

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SON DAKİKA: TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş Hz. Nuh'u anma etkinlikleri kapsamında Şırnak'a gelecek - Son Dakika
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