Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş siyasi parti gruplarını ziyaret ediyor

ANKARA - TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş siyasi parti gruplarını ziyaret ediyor.

Kurtulmuş, siyasi parti gruplarinı ziyaret ediyor. Kurtulmuş, ilk olarak DEM Parti'yi ziyaret etti. DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatımoğulları ve Tuncay Bakırhan ile görüştü.

Kurtulmuş, ziyaret çıkışında yaptığı açıklamada, Anayasa sürecine iliskin cerceveyi paylastiklarini belirterek, süreci acik, şeffaf,demokratik şekilde sürdürme taleplerini ilettiklerini ifade etti. Kurtulmus, "Bizim temennimiz TBMM'de çok büyük bir çoğunlukla siyasi partileri üzerinde anlaşabilecegi bir Anayasa çalışmasının ortaya konulması ve bunun kabul edilmesidir" ifadelerini kullandi.

DEM Parti Es Genel Başkanı Tülay Hatımoğulları Oruç, yol temizliğine ihtiyac olduğunu soyleyerek, "Bizim de en buyuk temmenimiz ciddi bir yol temizligin yapılması, demokratik zeminin oluşturulması, toplumsal mutabakatla Turkiye'de bütün farklılıkları, halkları, inançları, eşit yurttaslik temelinde, bütün Halkların Anayasal guvence altına alındığı bir zeminde Anayasa yapım sürecinin açılması bizler açısından önemli" şeklinde konustu.