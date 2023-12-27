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Asgari ücret toplantısı öncesi Bakan Işıkhan ve TÜRK-İŞ Başkanı'ndan kritik görüşme! Taraflardan ilk açıklama•
TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Bakan Güler'e taziye ziyareti
ANKARA - Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş, şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Pençe-Kilit Operasyon bölgesindeki şehitlerimiz dolayasıyla Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'e taziye ziyareti gerçekleştirdi. Bakan Yaşar Güler, TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'u Bakanlığa gelişinde askeri törenle karşıladı.
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