TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan şehit orman işçisi Ragıp Şahin için taziye mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan orman işçisi Ragıp Şahin için taziye mesajı yayımladı.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yayımladığı taziye mesajında, şu ifadelere yer verdi:

"İzmir'in Ödemiş ilçesindeki orman yangınına müdahale ederken yaralanan ve tedavi gördüğü hastanede şehit olan Orman Genel Müdürlüğü personeli Ragıp Şahin'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum. Mekanı cennet olsun. Rabb'im yeşil vatanımız için mücadele eden tüm personelimizi korusun."