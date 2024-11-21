TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararına Destek - Son Dakika
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Politika

TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararına Destek

TBMM Başkanı Kurtulmuş\'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi\'nin Kararına Destek

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararını tarihi bir adım olarak değerlendirdi ve İsrail'in sorumluluğunun altını çizdi.

21.11.2024 17:31  Güncelleme: 17:32
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TÜRKİYE Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Numan Kurtulmuş, " Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Gazze'deki soykırımın sorumlularından Netanyahu ve Galant hakkında verdiği yakalama kararı, tarihi öneme sahip bir adımdır. Uluslararası Adalet Divanı'nın kararından sonra, bu kararla dokunulamaz zannedilen İsrail'e dokunulmuştur. Bu karar, 'insanlık cephesinin' masum ve mazlum Filistin halkına verdiği desteğin sonucudur. Vicdan ve adalet kazanacak, zulüm ve barbarlık kaybedecektir. Yakalama kararı, insanlığın geleceği adına ümit verici olduğu kadar Netanyahu ve çetesinin üzerindeki koruma kalkanının kalkacağının da habercisidir. Ayrıca, Uluslararası Adalet Divanı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına uyana kadar, soykırımcı apartheid uygulamaları nedeniyle İsrail'in Birleşmiş Milletler üyeliğinin askıya alınması, uluslararası toplum tarafından gündeme getirilmesi gereken acil bir konudur" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Kurtulmuş'tan Uluslararası Ceza Mahkemesi'nin Kararına Destek - Son Dakika

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