TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecine zarar verilmemesini istediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Terörsüz Türkiye sürecinin millet vicdanı ve devlet aklıyla oluşup şekillendiğini ve yoğrulduğunu ifade etti. Kurtulmuş, sürecin ilerleyen aşamalarında kimsenin bu sürece zarar verme hakkı bulunmadığını dile getirdi.
TBMM Başkanı Kurtulmuş: "(Terörsüz Türkiye) Bu süreç millet vicdanı, devlet aklıyla oluşmuş, şekillenmiş, yoğrulmuş bir süreçtir. Bu sürece bundan sonraki aşamalarında kimsenin zarar verme hakkı yoktur"
Kaynak: AA
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