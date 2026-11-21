TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 18. kuruluş yıl dönümünü tebrik etti.

Kurtulmuş, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Türk Devletleri Parlamenter Asamblesinin (TÜRKPA) 18. kuruluş yıl dönümünü kutluyorum. Türk dünyasının ortak iradesini parlamenter diplomasiyle güçlendiren TÜRKPA'nın, ülkelerimiz arasındaki işbirliğini daha ileriye taşıyarak birlik, dayanışma ve ortak gelecek vizyonumuza somut katkılar sunmaya devam edeceğine inanıyorum. 18. kuruluş yıl dönümünün Türk dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyorum." ifadelerini kullandı.