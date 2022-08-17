TBMM Başkanı Şentop'tan "17 Ağustos" paylaşımı - Son Dakika
Üye Girişi

TBMM Başkanı Şentop'tan "17 Ağustos" paylaşımı

17.08.2022 12:22
TBMM Başkanı Şentop'tan "17 Ağustos" paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.

???????Şentop, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.

Şentop, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde, kaybettiğimiz binlerce canı rahmetle anıyor, deprem sonucu yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin, acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.

YORUMLAR
500
Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor Letonya Dışişleri Bakanı Rinkevics, Türkiye'ye geliyor TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı TBMM Başkanı Şentop, AK Parti'nin kuruluş yıldönümünü kutladı
Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika TBMM Başkanı Şentop'tan '17 Ağustos' paylaşımı - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
12:13 Arkadaşının kocasıyla yasak aşk yaşadığı iddialarına Ece Erken'den yalanlama geldi
11:48 Okan Buruk, Cengiz Ünder'i arayarak Galatasaray'a gelmesi için ikna etmeye çalışacak
11:25 Suriye basını Türkiye'nin sınır bölgelerinde hızla konuşlandığını öne sürdü
11:24 Ekonomistler Merkez Bankası'nın merakla beklenen faiz kararı için ortak tahminde bulundu
11:19 Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı JKsoLA ile kızı Ankaralı Namık ve Ümit Besen şarkılarıyla coştu
11:19 Lunaparktaki dönme dolapta cinsel ilişkiye giren çift meraklı gözlere aldırış etmedi
11:15 İBB Başkanı İmamoğlu'dan riskli yapılar için "kira desteği" açıklaması: 3450 TL kira desteği verilmesini meclise getireceğiz
11:12 Şanlıurfa'da şehit düşen Piyade Sözleşmeli Er Enes Gazi Özdemir'in amcasının da 10 yıl önce şehit olduğu ortaya çıktı
11:08 Güne yükselişle başlayan gram altının fiyatı 1.025 liraya yaklaştı
10:54 Güne yükselişle başlayan dolar 17,96 liradan alıcı buluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.08.2022 12:26:15. #1.11#
SON DAKİKA: TBMM Başkanı Şentop'tan "17 Ağustos" paylaşımı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement