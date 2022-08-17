TBMM Başkanı Şentop'tan "17 Ağustos" paylaşımı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, 17 Ağustos Marmara Depremi'nin yıl dönümü nedeniyle başsağlığı mesajı yayımladı.
???????Şentop, merkez üssü Kocaeli'nin Gölcük ilçesi olan 17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23'üncü yılı nedeniyle sosyal medya hesabından paylaşımda bulundu.
Şentop, "17 Ağustos 1999 Marmara Depremi'nin 23. yıl dönümünde, kaybettiğimiz binlerce canı rahmetle anıyor, deprem sonucu yakınlarını kaybedenlere sabırlar diliyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi tüm felaketlerden muhafaza etsin, acılar yaşatmasın." ifadelerini kullandı.
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