TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı - Son Dakika
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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

11.10.2022 13:49
TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Meclis Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı.

Şentop, şahsi Twitter hesabından, "Gelecek, gözlerinizin ışığında, yüreğinizin heyecanında... Hayallerinizin ufku sınırsız, kendinize güveniniz sonsuz olsun çocuklar. İki kız evlada sahip bir baba olarak, bütün çocuklar için daha güzel, daha mutlu bir gelecek gayemizle; #DünyaKızÇocuklarıGünü'nü kutluyorum." paylaşımında bulundu.

YORUMLAR
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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Dünya Kız Çocukları Günü'nü kutladı - Son Dakika

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