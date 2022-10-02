Şentop, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, "Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde şehit olan kahraman polisimiz Mustafa Çalışgan'a Cenabıhak'tan rahmet diliyor, ailesinin ve tüm sevenlerinin acısını yürekten paylaşıyorum. Başımız sağ olsun." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Mustafa Şentop, Fırat, Politika, Son Dakika

Son Dakika › Politika › TBMM Başkanı Şentop, şehit polis memuru Çalışgan için taziye mesajı yayımladı - Son Dakika

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